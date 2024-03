Exposition « Observons les oiseaux » salle Rousseau La Ferté Macé, mardi 14 mai 2024.

Devenez un ornithologue en herbe et découvrez les multiples relations qu’entretiennent hommes et oiseaux depuis des générations littérature, musique, environnement. Apprenez à reconnaitre le chant d’une vingtaine d’oiseaux communs grâce à la réalité augmentée (via l’application Birdie Memory)

Exposition prêtée par la médiathèque départementale de l’Orne

gratuit accès libre

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-14

fin : 2024-06-22

salle Rousseau cour du Grand Turc

La Ferté Macé 61600 Orne Normandie

