Randos 61 Sous le Vaudon Parking de la mairie Trémont, dimanche 26 mai 2024.

Randos 61 Sous le Vaudon Parking de la mairie Trémont Orne

Au départ du bourg de Trémont nous rejoignons Ménil-Guyon. Pause en centre bourg, visite possible de l’église et explications de l’histoire locale, puis retour vers Trémont par la route du Vaudon avec visite de l’élevage des Chèvres de Jaby et du jardin de la Fôleterie.

Au départ du bourg de Trémont nous rejoignons Ménil-Guyon. Pause en centre bourg, visite possible de l’église et explications de l’histoire locale, puis retour vers Trémont par la route du Vaudon avec visite de l’élevage des Chèvres de Jaby et du jardin de la Fôleterie. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-26 14:15:00

fin : 2024-05-26

Parking de la mairie 2 Lieu-dit Le Bourg

Trémont 61390 Orne Normandie courtomer.s.i@wanadoo.fr

L’événement Randos 61 Sous le Vaudon Trémont a été mis à jour le 2024-03-11 par Orne Tourisme