Exposition temporaire « Emi Hope/Upcycling » Les Muséales Tourouvre au Perche, samedi 25 mai 2024.

Exposition temporaire « Emi Hope/Upcycling » Les Muséales Tourouvre au Perche Orne

Vendredi

Exposition sous l’égide de l’artiste Emi Hope dans le cadre de la fête de la nature et d’ateliers d’Upcycling, réutilisation et valorisation d’objets dans une démarche éco-responsable.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-25 10:00:00

fin : 2024-06-23 12:30:00

Les Muséales 15 rue du Québec

Tourouvre au Perche 61190 Orne Normandie infos.museales@gmail.com

