S’initier à la restauration de l’habitat rural : les enduits Prieuré de sainte-Gauburge Saint-Cyr-la-Rosière Catégories d’Évènement: Orne

Saint-Cyr-la-Rosière S’initier à la restauration de l’habitat rural : les enduits Prieuré de sainte-Gauburge Saint-Cyr-la-Rosière, 27 avril 2024 10:30, Saint-Cyr-la-Rosière. Saint-Cyr-la-Rosière,Orne En partenariat avec Maisons Paysannes de l’Orne. Stage sur réservation..

2024-04-27 10:30:00 fin : 2024-04-27 17:30:00. .

Prieuré de sainte-Gauburge Écomusée du Perche

Saint-Cyr-la-Rosière 61130 Orne Normandie



In partnership with Maisons Paysannes de l’Orne. Booking required. En colaboración con Maisons Paysannes de l’Orne. Reserva obligatoria. In Partnerschaft mit Maisons Paysannes de l’Orne. Praktikum mit Reservierung. Mise à jour le 2023-12-05 par ECOMUSEE DU PERCHE Détails Heure : 10:30 Catégories d’Évènement: Orne, Saint-Cyr-la-Rosière Autres Code postal 61130 Lieu Prieuré de sainte-Gauburge Adresse Prieuré de sainte-Gauburge Écomusée du Perche Ville Saint-Cyr-la-Rosière Departement Orne Lieu Ville Prieuré de sainte-Gauburge Saint-Cyr-la-Rosière Latitude 48.3246913 Longitude 0.65460019 latitude longitude 48.3246913;0.65460019

Prieuré de sainte-Gauburge Saint-Cyr-la-Rosière Orne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-cyr-la-rosiere/