VOYAGES SONORES Les vibrations de la musique et du corps (dans le cadre de l’Exposition Louise Barbu La Joie s’écrit) Centre d’animations et des congrès Bagnoles de l’Orne Normandie, mercredi 29 mai 2024.

Morgane, Studio Padma, propose de vivre l’expérience unique d’un voyage sonore au cœur d’une exposition d’art contemporain. Vivre une immersion artistique totale, une rencontre intime avec l’univers de Louise Barbu où vibrations et énergies de la musique dialogueront avec celles du corps, et des couleurs et lumières des oeuvres.

Bain de cristal jeudi 9 mai 2024 de 19h à 20h30

Bain de gong Mercredi 29 mai 2024 de 14h à 15h30

Durée environ 1h30 (voyage sonore et découverte de l’exposition) maximum 15 personnes inscription obligatoire auprès du Studio Padma 06.95.94.59.62 (par sms uniquement) prévoir un tapis de yoga/gym + une couverture

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-29 14:00:00

fin : 2024-05-29 15:30:00

Centre d’animations et des congrès Avenue des thermes

Bagnoles de l’Orne Normandie 61140 Orne Normandie

