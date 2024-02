La variante du vieux moulin La Coulonche, dimanche 26 mai 2024.

La variante du vieux moulin La Coulonche Orne

Randonnée autour de la faune et de la flore et découverte du patrimoine local avec le moulin et le lavoir de la commune de La Coulonche.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-26 14:15:00

fin : 2024-05-26

Parking du terrain de sport

La Coulonche 61220 Orne Normandie otsi.la-ferte-mace@flers-agglo.fr

