Randos 61 Rando des bois de Bretoncelles LA MADELEINE BOUVET La Madeleine-Bouvet, dimanche 26 mai 2024.

Cette randonnée équestre au départ du Château de Saussay, contournera les bois de l’Epinay et des Bruyères, les bords de la Donnette, le moulin Viel, le bois des Cracotières, et retour par la vallée de la Corbionne. Ouvert aux VTT et randonneurs à pied.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-26 09:00:00

fin : 2024-05-26

LA MADELEINE BOUVET Château de Saussay

La Madeleine-Bouvet 61110 Orne Normandie g.goliard@orange.fr

