Repas concert et exposition Lycée Flora Tristan La Ferté Macé, mercredi 29 mai 2024.

Repas concert et exposition Lycée Flora Tristan La Ferté Macé Orne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-29 12:00:00

fin : 2024-05-29 15:00:00

Dans le cadre des commémorations des 80 ans du débarquement des alliés, les élèves de terminales hôtellerie restauration organisent un repas concert et planches apéritives sur réservation. Une exposition sur la vie des civils et des militaires de 1939 à 1945 sera présentée car réalisée par les élèves eux même. Quelques véhicules d’époque seront présentés et permettrons à chacun de venir passé un agréable moment dans l’enceinte du lycée.

Lycée Flora Tristan 7 Avenue Lemeunier de la Raillère

La Ferté Macé 61600 Orne Normandie



L’événement Repas concert et exposition La Ferté Macé a été mis à jour le 2024-01-15 par Orne Tourisme