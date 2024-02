Exposition photos Une femme que l’on aurait trouvée dans les bois de Mélanie Dornier Bellou-en-Houlme, jeudi 2 mai 2024.

Exposition photos Une femme que l’on aurait trouvée dans les bois de Mélanie Dornier Bellou-en-Houlme Orne

Vendredi

En 2017, à son retour en France, Mélanie Dornier s’intéresse et se forme aux procédés photographiques anciens. Dans les sujets qu’elle aborde, Mélanie Dornier est fidèle à son engagement pour les causes sociétales.

Thème de l’exposition Une femme décide soudainement de tourner le dos à la société, choisissant de quitter le monde urbain, ses codes, ses règles. Elle s’allège. S’effritant petit à petit, elle s’enfonce dans la forêt. Une décision entre crainte et désir, cette femme fait le pari d’une nouvelle vie. Alors, le sillage vers l’inconnu se trace.

en partenariat avec Le Fonds Département d’Art Contemporain de l’Orne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-02

fin : 2024-06-15

médiathèque

Bellou-en-Houlme 61220 Orne Normandie

