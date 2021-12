Jeu de l’oie Bernache Andernos-les-Bains, 19 novembre 2022, Andernos-les-Bains.

Jeu de l’oie Bernache Andernos-les-Bains

2022-11-19 10:00:00 – 2022-11-19 12:00:00

Andernos-les-Bains Gironde

EUR 7 7 De nombreuses personnes ne savent pas comment réagir face à un animal en difficulté, souvent victimes de multiples péripéties et mésaventures au cours de leur vie.

Pour répondre et apprendre des gestes simples, vous serez amener, avec la LPO, à intervenir sous forme de situation sur la sensibilisation aux soins et les premiers gestes de secours.

©DanielGodinou

