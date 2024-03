Gymnastique : Match de TOP 12 Colomiers-Club Athlétique de Combs-la-Ville Mairie de Colomiers Colomiers, samedi 30 mars 2024.

Gymnastique : Match de TOP 12 Colomiers-Club Athlétique de Combs-la-Ville Maison des activités gymniques, 10 bis avenue Yves-Brunaud Samedi 30 mars, 16h00 Mairie de Colomiers

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-30T16:00:00+01:00 – 2024-03-30T18:30:00+01:00

Fin : 2024-03-30T16:00:00+01:00 – 2024-03-30T18:30:00+01:00

L’Étoile Gymnique accueille à domicile un nouveau match de Top 12. Colomiers reçoit le Club Athlétique de Combs-la-Ville, après une première rencontre en 2019 qui marquera à jamais la mémoire de l’EGC puisqu’il s’agissait de sa première rencontre de TOP 12.

Combs-la-Ville, et son équipe emmenée par Léa Callon et Marion Chamarande, fait un beau parcours dans ce championnat de TOP 12 GAF depuis maintenant 6 ans.

Colomiers y est entré un an plus tard, à l’issue d’une remarquable épopée puisque le club est passé de la DN2 à la DN1 puis au TOP 12 en 3 ans seulement, consacrant le travail réalisé par le pool de gymnastes performance et l’opiniâtreté des deux entraîneurs, Marion Etcheberry et Pauline Venouil.

Ouverture des portes : 15h30

Tarifs : 8€ pour les plus de 10 ans, gratuit pour les moins de 10 ans (Une pièce d’identité peut être demandée à l’entrée.).2 enfants maximum par adulte

Billetterie en ligne

Infos : Étoile Gymnique Colomiers

egc-usc@wanadoo.fr

Tél : 05 61 15 43 73

Horaires

16h-18h30

Détails sur le lieu: Maison des activités gymniques, 10 bis avenue Yves-Brunaud

Mairie de Colomiers 1 Place Alex Raymond, 31770 Colomiers Colomiers 31770 Plein Centre Haute-Garonne Occitanie

