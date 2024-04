Pièce de théâtre L’HIVER SERA CHAUD ! Salle des fêtes Pechbusque, samedi 27 avril 2024.

Pièce de théâtre L'HIVER SERA CHAUD ! Chanson, théâtre et choeur battant.

Création sur le climat pour 7 artistes, 1h20, tout-public Samedi 27 avril, 20h30 Salle des fêtes Entrée à prix libre et conscient

Le dérèglement climatique… on en entend parler tous les jours… que faire ?

Isolé·e, on est un peu perdu·e… On flippe… Ensemble, la peur, se transforme en niaque !

Alors on s’assied, on écoute, on réfléchit, on propose, on s’oppose… on interagit avec 7 artistes qui ne cessent de chanter, jouer, danser, haranguer, chahuter, improviser… pour repartir avec la volonté de changer tout ça !

Chaud, chaud, chaud… L’hiver sera chaud !

Salle des fêtes Place Gilbert Chapuis, 31320 Pechbusque Pechbusque 31320 Haute-Garonne Occitanie