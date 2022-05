Foire aux livres Arles Arles Catégories d’évènement: Arles

Bouches-du-Rhône

Foire aux livres Arles, 28 mai 2022, Arles.

2022-05-28 10:00:00 – 2022-05-28 19:00:00

Arles Bouches-du-Rhône Organisée par le CIQ de la Roquette, la foire aux livres est un événement important du quartier. Livres, BD, cartes postales … faites de bonnes affaires. Rendez-vous le 28 mai pour la traditionnelle foire aux livres de la Roquette. ciqdelaroquette@gmail.com +33 4 90 96 55 05 http://nuitdelaroquette.tntb.net/ Organisée par le CIQ de la Roquette, la foire aux livres est un événement important du quartier. Livres, BD, cartes postales … faites de bonnes affaires. Arles

