Alfred H « Drôle De Vie » Garage Comedy Marseille 6e Arrondissement, dimanche 5 mai 2024.

Retrouvez Alfred H sur la scène du Garage Comedy.

Venez rire avec nous et faire partie de la famille du stand-up marseillais !

J’ai toujours aimé raconter des histoires, c’est le moment d’en écrire une avec vous.

Depuis 3 ans en jouant tous les soirs avec joie, j’ai réalisé que j’avais tout de même une « Drôle De Vie ».



On parlera de ma jeunesse dorée, de mon permis de conduire, d’un mariage raté, d’engagement politique et d’histoires de famille rigolotes…

C’est un petit théâtre mais promis on va vivre un grand moment.



Je crois que j’ai quelque chose d’unique à raconter. »



Le Saviez-vous ?

– Membre de la Troupe du Point Virgule

– Régulier des Comedy Club Parisiens

– Vu sur l’émission Paname Comedy Club

– Régulièrement en première partie de Pierre Thevenoux 7 7 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-05 20:30:00

fin : 2024-05-05

Garage Comedy 15 Rue 3 Frères Barthélémy

Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

L’événement Alfred H « Drôle De Vie » Marseille 6e Arrondissement a été mis à jour le 2024-03-15 par Ville de Marseille