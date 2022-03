Festival Flam’ 2022, Concert de musique classique à Bayon Bayon-sur-Gironde Bayon-sur-Gironde Catégories d’évènement: Bayon-sur-Gironde

Festival Flam’ 2022, Concert de musique classique à Bayon Bayon-sur-Gironde, 13 août 2022, Bayon-sur-Gironde. Festival Flam’ 2022, Concert de musique classique à Bayon Le bourg Sud Eglise Notre-Dame Bayon-sur-Gironde

2022-08-13 20:30:00 – 2022-08-13 Le bourg Sud Eglise Notre-Dame

Bayon-sur-Gironde Gironde Bayon-sur-Gironde Pour sa 10ème édition, le festival Flam’ vous donne rendez-vous du 6 au 15 août pour une série de concerts, réunis par le thème “Dix jours Heureux”. Samedi 13 août, le concert Prestige se tiendra dans l’église Notre-Dame de Bayon avec un Trio composé de Pierre Genisson (clarinette), Marie-Barbara Berlaud (alto) et Dominique Plancade (piano). – Mozart : Trio des Quilles K.498 [20’]

– Brahms op.120 n°1 (alto ou clarinette)

– Brahms op.120 n°2 (alto ou clarinette) [20´]

Le bourg Sud Eglise Notre-Dame Bayon-sur-Gironde

