Festival de Musique de Chambre : Quatuor Modigliani – Cycle Schubert Arcachon, 19 avril 2022, Arcachon. Festival de Musique de Chambre : Quatuor Modigliani – Cycle Schubert 2022-04-19 20:45:00 – 2022-04-19 Théâtre Olympia 21 Avenue Charles de Gaulle

Arcachon Gironde 31 EUR Programme :

« Quatuor n°12 D 703 »

« Quatuor n°9 D 173 »

« Quatuor n°15 op. 161 D 887 »

« L’un des meilleurs quatuors au monde… Équilibre, transparence, compréhension symphonique, style assuré, leur performance a atteint un niveau très élevé et inspirant. » Süddeutsche Zeitung Nouvelle étape de l’Intégrale Schubert donnée en cinq concerts par nos amis du Quatuor Modigliani. Ils investissent pour l’occasion cinq des lieux de concert les plus emblématiques de Gironde pour un voyage musical consacré à l’immense compositeur allemand. Trois oeuvres majeures de la musique de chambre sont au programme de cette soirée dont l’ultime quatuor à cordes du compositeur. Programme :

+33 5 57 52 97 75

