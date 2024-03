Exposition « Faire Monde » Savigny-en-Véron, samedi 10 février 2024.

Exposition « Faire Monde » Savigny-en-Véron Indre-et-Loire

Conçue comme un chemin de vie, la nouvelle exposition permanente Faire Monde questionne le rapport que chacun entretient avec le paysage, les végétaux, les animaux, les objets, et ce dans tous les moments de la vie.

Conçue comme un chemin de vie, la nouvelle exposition permanente Faire Monde questionne le rapport que chacun entretient avec le paysage, les végétaux, les animaux, les objets, et ce dans tous les moments de la vie. Ainsi, des temps les plus anciens à l’époque contemporaine, comment, en Europe, en Afrique ou en Océanie, les humains habitent le monde ?

L’exposition fait dialoguer des collections du musée issues du territoire avec des œuvres d’art, objets du quotidien et documents issus de collections publiques et privées, d’ici et d’ailleurs.

Le propos, inspiré de l’anthropologie sociale et culturelle, allié à une scénographie inédite, propose un dialogue original entre les collections et les œuvres d’art. 2.52.5 2.5 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-10

fin : 2024-11-17

80 Route de Candes

Savigny-en-Véron 37420 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire musees@cc-cvl.fr

L’événement Exposition « Faire Monde » Savigny-en-Véron a été mis à jour le 2024-02-29 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme