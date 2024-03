Rendez-vous aux jardins Loches, dimanche 2 juin 2024.

Rendez-vous aux jardins Loches Indre-et-Loire

Exposition de peintres, de créateurs et marché d’artisans. Un couple de musiciens, violoniste et guitariste, confirmés animera la journée. Trois moments de lecture et de théâtre. Un parcours autour des cinq sens, un prix du public pour l’ œuvre la plus appréciée et une tombola.

Exposition de peintres, de créateurs et marché d’artisans. Un couple de musiciens, violoniste et guitariste, confirmés animera la journée. Trois moments de lecture et de théâtre. Un parcours autour des cinq sens, un prix du public pour l’ œuvre la plus appréciée et une tombola dont le premier prix sera deux repas gastronomiques. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-02 10:00:00

fin : 2024-06-02 18:00:00

5 Chemin de la Prairie de la Foire

Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire sandrine.hegedus@gmail.com

L’événement Rendez-vous aux jardins Loches a été mis à jour le 2024-03-06 par Loches Touraine Châteaux de la Loire