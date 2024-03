Découverte du jardin pédagogique en création à Luzillé Association De La Graine Aux Copeaux Luzillé, dimanche 2 juin 2024.

Découverte du jardin pédagogique en création à Luzillé Cette première ouverture au public du jardin pédagogique en cours de création est l’occasion de présenter les projets de l’association et les premiers aménagements. Dimanche 2 juin, 10h00 Association De La Graine Aux Copeaux

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-02T10:00:00+02:00 – 2024-06-02T17:00:00+02:00

Fin : 2024-06-02T10:00:00+02:00 – 2024-06-02T17:00:00+02:00

Cette première ouverture au public du jardin pédagogique en cours de création est l’occasion de présenter les projets de l’association et les premiers aménagements.

– Petit marché d’artisans sur le thème du jardin et des plantes toute la journée (10h-17h)

– Vente de plantes vivaces et d’arbustes

– Buvette et petite restauration sur place

Association De La Graine Aux Copeaux Les Bourreaux 37150 Luzillé Luzillé 37150 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire 0689690172 https://www.delagraineauxcopeaux.com/ https://www.facebook.com/delagraineauxcopeaux/ L’association De la graine aux copeaux est créée en janvier 2020 et son jardin débute un an après avec la création d’espaces destinés aux ateliers pédagogiques ouverts aux adultes et aux enfants. Les bénévoles œuvrent sur différents projets de sensibilisation à la nature et à l’environnement et participent à des chantiers participatifs pour aménager l’étang présent, aider aux constructions écologiques, aux plantations, etc. Le prochain projet est la création d’un jardin adapté aux malvoyants, « Le Jardin de Fanny », qui sera accès sur les sens : le toucher et l’odorat, principalement.

Chaque automne et hiver, de nombreux végétaux sont plantés au jardin : vivaces, arbustes, arbres et fruitiers, dont des espèces rares. Parking sur l’accotement le long de la route