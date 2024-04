L’histoire des jardins du château royal d’Amboise en visite guidée. Château et jardins royaux d’Amboise Amboise, samedi 1 juin 2024.

L’histoire des jardins du château royal d’Amboise en visite guidée. Vos sens seront mis en éveil durant une visite guidée qui vous fera découvrir l’histoire et la conception des jardins du château royal d’Amboise ! Samedi 1 juin, 15h15 Château et jardins royaux d’Amboise Inclus dans le billet d’entrée du château. Sans réservation, se présenter en billetterie 15 minutes avant le début de la visite. 40 personnes maximum.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-01T15:15:00+02:00 – 2024-06-01T16:00:00+02:00

Château et jardins royaux d’Amboise Montée de l’Emir-Abd-el-Kader, 37400 Amboise Amboise 37400 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire Comme pour l’Histoire du château lui-même, l’élément fondateur des jardins réside dans la topographie du site. Si la fonction du panorama et de la vue d’ensemble du site, est aujourd’hui ce qui fait sa force, elle permettait autrefois de dominer la ville et les alentours, de créer une respiration. Le site se modela au fil des siècles en suivant les modes et les aléas historiques. Dès l’accession au trône de Louis-Philippe en 1830, le château et ses indissociables jardins rejoignirent la liste des résidences royales avant leur classement au titre des Monuments historiques en 1840 et leur protection en 1913. Ce statut invite à penser le jardin dans sa dimension historique mais aussi dans sa temporalité, ce qui nécessite des modes de gestion qui lui sont propres.

Labellisé « Jardin remarquable », l’écrin paysager du château d’Amboise s’inscrit pleinement dans les actions tournées vers la protection de la faune et de la flore. Préserver cet espace vivant nécessite la mise en œuvre de pratiques environnementales respectueuses impliquant autant le personnel du site que les visiteurs toujours plus nombreux. Centre-ville d’Amboise.

©FSL_AB