Découverte des plantes sauvages comestibles Sennevières, dimanche 17 mars 2024.

Découverte des plantes sauvages comestibles Sennevières Indre-et-Loire

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-17 09:00:00

fin : 2024-03-17

Nathalie vous embarque lors d’une balade sur les chemins de Sennevières, découvrir les plantes sauvages utiles, ces inconnues qu’on dit souvent mauvaises… à tort! Parcours de découverte pour identifier ces végétaux à l’aide d’anecdotes et de recettes. Venez accompagné d’un carnet et d’un stylo !

Nathalie vous embarque lors d’une balade sur les chemins de Sennevières, découvrir les plantes sauvages utiles, ces inconnues qu’on dit souvent mauvaises… à tort! Parcours de découverte pour identifier et reconnaître ces végétaux (suivant la saison) à l’aide d’anecdotes et de recettes. Venez accompagné de votre carnet et de votre stylo !

35 EUR.

Sennevières 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire juliettekrier@gmail.com



L’événement Découverte des plantes sauvages comestibles Sennevières a été mis à jour le 2024-01-19 par Loches Touraine Châteaux de la Loire