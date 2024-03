Exposition Le jardin public de Loches Loches, dimanche 2 juin 2024.

Exposition Exposition de peintres et de producteurs autour du thème des cinq sens. concert, lecture de textes, de poèmes et sketchs, parcours sensoriel, démonstration d’aquarelle et de peinture à l’huile, tombo… Dimanche 2 juin, 10h00 Le jardin public de Loches Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-02T10:00:00+02:00 – 2024-06-02T18:30:00+02:00

Fin : 2024-06-02T10:00:00+02:00 – 2024-06-02T18:30:00+02:00

Le jardin public de Loches 5 chemin de la prairie de la foire 37600 Loches Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire https://atelierdagnes.wixsite.com/atelier-agnes https://www.facebook.com/profile.php?id=100085017673855 Le jardin public de Loches est aménagé sur les bords de l’Indre, il a été inauguré en 1909. Proche de la gare, près d’un parking.

©Sandrine Hégédus