Parc en Fête – Jardin Comestible Parc Édouard André La Croix-en-Touraine, dimanche 2 juin 2024.

Parc en Fête 4ème édition : « Jardin comestible » Dimanche 2 juin, 10h00 Parc Édouard André Entrée libre

Début : 2024-06-02T10:00:00+02:00 – 2024-06-02T18:00:00+02:00

Fin : 2024-06-02T10:00:00+02:00 – 2024-06-02T18:00:00+02:00

Nos jardins sont des lieux que l’on conçoit comme des espaces d’ornement alors qu’ils peuvent être aussi beau que bon. Comment faire pour concilier les 2 ?

Comment rendre nos jardins fonctionnels, gourmands ?

Le Foodscaping est l’art d’intégrer des plants comestibles au milieu de fleurs et arbustes de jardin (food = nourritures et landscaping = paysage)

C’est l’idée de concevoir un jardin utile et agréable

Ce concept existe depuis de nombreuses années mais il retrouve actuellement un renouveau avec pour avantages de souligner l’importance de l’alimentation saine et locale, un lien plus étroit avec sa nourriture, la réduction de l’empreinte carbone par la réduction des transports…

Au cours de la journée, des animations musicales, des expositions, des présentations par des artisans. Tout un programme ouvert à tous avec possibilité de manger sur place.

Parc Édouard André 30 rue Nationale 37150 La Croix-en-Touraine La Croix-en-Touraine 37150 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire 02 47 23 64 64 http://www.la-croix-en-touraine.fr Parc paysager aménagé par Édouard André au XIXe siècle, ancienne propriété de la famille (3 ha)

Édouard André est né à Bourges en 1840 dans une famille de pépiniéristes. Cet architecte paysagiste se place au premier rang des concepteurs de parcs qui diffusèrent les modèles français élaborés dans la mouvance d’Haussmann et d’Alphand. Il aménage de nombreux parcs et jardins en France et dans le monde. En Touraine, il œuvre, entre autres, pour les châteaux de Beauvais et du Coteau à Azay-sur-Cher, de Baudry à Cérelles et de La Bourdaisière à Montlouis-sur-Loire. Édouard André fait l’acquisition en 1871 d’une propriété à La Croix-en-Touraine où il crée une structure pour expérimenter ses propres méthodes, en matière d’aménagement, de botanique et d’horticulture. Il meurt en 1911 à La Croix-en-Touraine.

En 2001, la municipalité acquiert et réhabilite la partie ouest du parc comprenant la maison d’Édouard André et ses dépendances en conservant l’esprit et le caractère paysager du site. Le parc, ouvert au public depuis 2003, rappelle certaines de ses réalisations, à l’instar de l’espace pittoresque, nommé Gobérande. La demeure restaurée abrite, depuis 2008, la mairie tandis que les dépendances ont été converties en bibliothèque et pavillon des associations. Le site se dote aussi d’un kiosque à musique et d’une roseraie. Le parc est situé au centre du bourg, avec trois accès handicapés, deux parkings ; il jouxte l’actuelle mairie. Gare SNCF : Bléré La Croix à 5 minutes du parc Edouard André.