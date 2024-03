Visite thématique « Le roi voyageur » Loches, dimanche 19 mai 2024.

Visite thématique « Le roi voyageur » Loches Indre-et-Loire

Dans le cadre de l’exposition 2024, les médiateurs proposent des visites thématiques pour expliquer de manière ludique et pédagogique la vie de la cour au moyen-âge et ses voyages incessants. Alternativement au logis royal et au donjon, suivez les voyages royaux, les raisons de ces voyages, leur organisation la politique, la guerre, la chasse, les plaisirs ou la diplomatie. EUR.

Début : 2024-05-19 11:00:00

fin : 2024-05-19

Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire citeroyaleloches@departement-touraine.fr

L’événement Visite thématique « Le roi voyageur » Loches a été mis à jour le 2024-03-07 par Conseil Départemental 37