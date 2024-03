Ouverture du jardin au public Clos Saint Gilles Saint-Christophe-sur-le-Nais, samedi 1 juin 2024.

Ouverture du jardin au public Ouverture du jardin au public 1er et 2 juin à partir de 15h. 1 et 2 juin Clos Saint Gilles L’entrée est libre. Le soutien à l’association bénévole La Biche Agile sera apprécié

Ouverture du jardin au public 1er et 2 juin à partir de 15h.

Entrée libre. Visite par les propriétaires.

Vente de plantes exotiques, exposition de sculptures, salon de thé.

Vendredi 31 mai : réservé aux scolaires.

Samedi 1er juin: le jardin étant éclairé (création d’un théâtre de verdure en 2024), la visite sera possible jusqu’à la nuit (22h au moins). Pique nique autorisé.

Dimanche 2 juin A partir de 15h

Voitures anciennes sur le parking de la chapelle par l’Association des amateurs et collectionneurs des automobiles de Touraine (St Cyr sur loire).

Dimanche 2 juin à partir de 17h

Lecture-causerie sur la médecine : Jean-François Dailloux, médecin généraliste et Dominique Desirat, agrégée de lettres : « A la rencontre d’une médecine humaine » à l’occasion de la future parution de leur livre.

Clos Saint Gilles 25 rue saint Gilles 37370 Saint Christophe sur le nais Saint-Christophe-sur-le-Nais 37370 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire 0631985999 https://botaniqueetjardin.blogspot.com/ https://www.facebook.com/clossaintgilles Le Clos Saint-Gilles est une demeure du XVIIIe, auprès d’une chapelle du XVe, dans un village du nord de la Touraine. Son jardin de 8000 m2 comprend 400 pieds de rosiers, des cordons de fruitiers, de multiples variétés de vivaces, d’arbres et d’arbustes. La douve ancienne est devenue un jardin aquatique.

