Visite sensorielle des jardins du Prieuré Saint-Cosme Jardins du prieuré Saint-Cosme, demeure de Ronsard La Riche, samedi 1 juin 2024.

Visite sensorielle des jardins du Prieuré Saint-Cosme Venez découvrir autrement les jardins d’inspiration médiévale du Prieuré Saint-Cosme en utilisant vos sens… 1 et 2 juin Jardins du prieuré Saint-Cosme, demeure de Ronsard Tarif d’entrée du monument, gratuit -18 ans

Début : 2024-06-01T16:00:00+02:00 – 2024-06-01T17:00:00+02:00

Fin : 2024-06-02T16:00:00+02:00 – 2024-06-02T17:00:00+02:00

En famillie à partir de 5 ans

Jardins du prieuré Saint-Cosme, demeure de Ronsard Rue Ronsard 37520 La Riche La Riche 37520 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire 02 47 37 32 70 http://www.prieure-ronsard.fr [{« type »: « phone », « value »: « 0247373270 »}] Le prieuré de Saint-Cosme est plus connu comme demeure de Ronsard, qui en fut le prieur de 1565 à 1585 et dont on conserve la maison où il vécut. Le poète, mort en ces lieux, est inhumé dans l’ancienne église .

Les nouveaux jardins sont le fruit d’une création contemporaine qui propose au public de redécouvrir le prieuré dans son contexte environnemental originel – celui d’une île de la Loire – et lui offre une visite alliant l’agrément à la découverte active de 12 espaces-jardins traités comme autant de thèmes. 10 mn ouest de Tours / Bus 3A depuis le centre-ville de Tours

©Flavie Naëron