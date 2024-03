Rendez-vous aux jardins conférence de Xavier Mathias Chédigny, dimanche 2 juin 2024.

Rendez-vous aux jardins conférence de Xavier Mathias Chédigny Indre-et-Loire

« Le jardin de curé, un jardin contemporain »

Xavier Mathias parlera d’histoire, de plantes (potagères, médicinales, fruitières, bouquetières) et de techniques pour reproduire un jardin de curé sur l’exemple du jardin du presbytère de Chédigny en nous faisant profiter de son érudition jardinière.

« Le jardin de curé, un jardin contemporain »

Xavier Mathias parlera d’histoire, de plantes (potagères, médicinales, aromatiques, fruitières, bouquetières) et de techniques pour reproduire chez soi un jardin de curé sur l’exemple du célèbre jardin du presbytère de Chédigny, et en nous faisant profiter de son inégalable érudition jardinière. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-02 15:00:00

fin : 2024-06-02

Place de l’Église

Chédigny 37310 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire communication.chedigny@gmail.com

L’événement Rendez-vous aux jardins conférence de Xavier Mathias Chédigny a été mis à jour le 2024-03-07 par Loches Touraine Châteaux de la Loire