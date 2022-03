ENS – FÉES, GÉANTS ET PLANTES FABULEUSES Roquefort-des-Corbières Roquefort-des-Corbières Catégories d’évènement: Aude

2022-05-29

Roquefort-des-Corbières Aude Roquefort-des-Corbières 5 km / Moyen / + 8 ans

Rendez-vous au Parking rue du stade, puis covoiturage

Découvrons la mythologie locale et les légendes liées aux plantes au cours d’une balade sur le sentier cathare.

Possibilité de pique-nique en fin de balade. jevousemmene@gmail.com +33 6 84 43 82 30 Roquefort-des-Corbières

