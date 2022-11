Fête de Noël des Captifs Eglise de l’Immaculée Conception Paris Catégorie d’évènement: Paris

Fête de Noël des Captifs Eglise de l’Immaculée Conception, 15 décembre 2022, Paris. Fête de Noël des Captifs Jeudi 15 décembre, 19h00 Eglise de l’Immaculée Conception Et si vous passiez une fête de Noël avec des personnes de la rue ? Eglise de l’Immaculée Conception 34 rue du Rendez-vous 75012 PARIS Paris 75012 Paris Île-de-France [{« link »: « mailto:stagiaire.paris12@captifs.fr »}] L’association « Aux captifs la libération », qui va au-devant des personnes de la rue de notre quartier et qui les accueille dans les locaux de la paroisse, vous invite à sa fête de Noël le jeudi 15 décembre 2022 à 19h !

Au programme : messe à 19h, repas de luxe et soirée dansante au 15 rue Marsoulan !

Merci de vous inscrire en appelant le 01.44.74.91.50 ou par mail à stagiaire.paris12@captifs.fr

L’équipe des Captifs

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-15T19:00:00+01:00

2022-12-15T23:00:00+01:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Eglise de l'Immaculée Conception Adresse 34 rue du Rendez-vous 75012 PARIS Ville Paris lieuville Eglise de l'Immaculée Conception Paris Departement Paris

Eglise de l'Immaculée Conception Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Fête de Noël des Captifs Eglise de l’Immaculée Conception 2022-12-15 was last modified: by Fête de Noël des Captifs Eglise de l’Immaculée Conception Eglise de l'Immaculée Conception 15 décembre 2022 Eglise de l'Immaculée Conception Paris Paris

Paris Paris