Dubamix + Marina P & Homeys Café La Pêche Montreuil, samedi 16 mars 2024.

Début : 2024-03-16T20:00:00+01:00 – 2024-03-16T23:55:00+01:00

Fin : 2024-03-16T20:00:00+01:00 – 2024-03-16T23:55:00+01:00

DUBAMIX

« Dub militant », « Electro-dub rouge et noir », « Dub pour des lendemains qui dansent »,…autant de formules qui pourraient décrire le style si particulier de Dubamix : des morceaux puissants et hétéroclytes où le saxophone et les nombreux samples dialoguent avec des paroles révolutionnaires sur fond d’electro-dub, rockers, electro-cumbia, drum’n’bass, techno,….

Depuis 2003, Dubamix délivre un message libertaire, anticapitaliste, et antifasciste via des productions dub originales influencées aussi bien par le rap de la Rumeur, les quatuors de Haydn, les manifestes des Bérus, le groove des Paragons, que par les sonorités du violon tzigane, du oud arabe, de la clarinette klezmer, ou de la soul new-yorkaise.

Depuis 2011, Dubamix a donné plus de 200 concerts à travers la France et l’Europe dans des festivals de renommée internationale (No Logo, Dub Camp, Sun Ska Festival (FR), Fusion (ALL), Alta Felicita (IT), Seasplash (CR), …), des lieux associatifs, des centres sociaux, des salles de musiques actuelles ou encore pour des manifs ou des concerts de soutien (pour des caisses des grèves / en soutien à des prisonniers politiques / en soutien aux réfugiés / contre la répression syndicale, …).

MARINA P & HOMEYS

Chanteuse italienne installée à Paris depuis plus de dix ans, Marina P a fait de sa voix au timbre envoutant et de sa polyvalence deux atouts d’exception. Bercée par les notes jazz que diffuse le tourne disque parental, elle se découvre une affinité avec la musique. Elle commence une formation classique au violoncelle puis le chant s’impose de lui même. Nina Simone, Billy Holiday, Chet Baker et bien d’autres, l’entrainent dans leurs sillages l’amenant ainsi à forger sa propre voix. L’arrivée d’influences plus modernes hip hop, trip hop, reggae, se double rapidement de premières expériences sur scène dans les centres sociaux italiens. L’écriture de chansons avec le groupe de théâtre Loungerie lui ouvre des nouvelles perspectives. Depuis elle écrit et compose ses propres morceaux.

A son arrivée à Paris Marina P plonge dans le reggae. Elle parcourt la France avec son groupe Surviv’all avant d’intégrer la scène sound system. En 2007, les écossais de Mungo’s Hifi la révèlent à une plus large audience en lui proposant de s’essayer au « Belly Ska Riddim ». « Divorce à l’italienne » sort dans la foulée. L’impact sonne le début d’une belle expérience. Une multitude de rencontres, d’enregistrements et de dances s’ensuivent.

Aujourd’hui, Marina P a une belle vingtaine de sorties vinyles à son actif. Elle a travaillé avec certains des plus actifs producteurs et sound systems de la scène actuelle. De Jahtari à Blundetto en passant par Dj Madd, Soul Stereo ou Stepart, tous ont composé avec sa passion pour le son qui groove. En créant en 2013 son propre label « Homeys records », elle choisit la voie de l’autoproduction et sort son premier album « My Homeys ». En 2014, sa reprise du morceau de Wendy Rene « I wish i were that girl » lui a valu les faveurs de nombreux programmateurs radio..

Sur scène ou en studio, Marina P explore un univers musical qui s’étend des versions soul ou riddims ska, aux derniers instru reggae digital, dub et bass music. Mais ses sorties sur son propre label avec KSD, son album “Summer On Mars” avec Stand High Patrol et le LP “Soul Radio” enregistré avec Mungo’s Hifi témoignent de sa polyvalence sa volonté d’explorer sans cesse de nouveaux horizons.

MARINA P a collaboré sur scène ou en studio avec : Mungo’s Hifi, Stand High Patrol, Weeding Dub, Vibronics, Manu Digital, Jahtari, Stepart, DJ Madd, Bahle Bacce Crew, Soul Stereo, Ondubground, Dub All Sense, Cool Runnings, Dub-4, Soom T, Jahspora, L’Entourloop…

Café La Pêche 16 rue Pépin 93100 Montreuil Montreuil 93100 Centre-ville Seine-Saint-Denis Île-de-France

