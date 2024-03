DA HOUSE TRIO INVITE UGO LEMARCHAND Hot Brass Jazz Club Aix-en-Provence, vendredi 29 mars 2024.

DA HOUSE TRIO INVITE UGO LEMARCHAND ♫JAZZ♫ Vendredi 29 mars, 21h00 Hot Brass Jazz Club 22€

C’est à Olemps dans l’Aveyron que naît Ugo Lemarchand, durant l’hiver 1982.

A l’âge de douze ans, il rencontre le saxophone alto avant d’entrer au conservatoire de Montpellier quatre ans plus tard, où un répertoire classique l’attend. Son caractère déjà bien affirmé le guide cependant vers le côté populaire de la musique improvisée. En 2oo9, c’est l’École Nationale de Musique de Villeurbanne qui lui ouvre ses portes. Rien ne semblant pouvoir étancher la soif d’expression de l’artiste, il se tourne ensuite, sans jamais délaisser le saxophone, vers la flûte traversière, la clarinette basse, et plus récemment, le piano.

Ce sera une grande rencontre avec le trio Da House qui l’espérait depuis longtemp.

Ugo Lemarchand Sax Tenor

Stefkeys Piano

Jean Paul Artero Contrebasse

Bernard Cesari Batterie

