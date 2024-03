Cycle Roméo et Juliette Conférence sur Roméo et Juliette Hôtel de Gaillard d’Agoult Aix-en-Provence, jeudi 11 avril 2024.

Cycle Roméo et Juliette Conférence sur Roméo et Juliette Hôtel de Gaillard d’Agoult Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Roméo et Juliette , un mythe dansé sur la musique de Prokofiev, chorégraphié par Anne Dussol, vice-présidente de l’Association des amis du Festival.

Histoire mythique née sous la plume de Shakespeare, Roméo et Juliette a inspiré des pièces, des opéras, des poèmes bien avant la danse . Selon Gérard Mannoni, les personnages sont trop faits de chair et se sang , les chorégraphes ont longtemps préféré les figures féériques ou mythologiques.

Mais pour être tardives, les œuvres dansées n’en sont pas moins multiples.

Multiplicité à la fois des musiques et des chorégraphies .

Cette séance sera consacrée aux ballets écrits sur la musique de Prokofiev et illustrée par des extraits dans la tradition classique russe, tant pour rendre hommage aux compositeurs que parce que la richesse et l’originalité des versions contemporaines mériteraient une séance spécifique. 6 6 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-11 18:00:00

fin : 2024-04-11 19:30:00

Hôtel de Gaillard d’Agoult 24 Place Des Martyrs de la Résistance

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur amisdufestivaldaix@gmail.com

