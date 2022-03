Croisière vigneronne sur l’estuaire depuis Blaye Blaye Blaye Catégories d’évènement: Blaye

Gironde

Croisière vigneronne sur l’estuaire depuis Blaye Blaye, 1 mai 2022, Blaye. Croisière vigneronne sur l’estuaire depuis Blaye Rue Pierre Sémard Halte nautique Blaye

2022-05-01 – 2022-09-30 Rue Pierre Sémard Halte nautique

Blaye Gironde Blaye 19 19 EUR Croisière commentée par le capitaine de l’Hermine sur l’estuaire de la Gironde. Pour agrémenter votre balade de 1h30-2h, Presqu’île croisière vous propose une dégustation de vin avec un vigneron de Blaye Côtes de Bordeaux et en été, une assiette d’huîtres pour accompagner le vin si le cœur vous en dit (nous vous conseillons de réserver votre assiette à l’avance). Pour l’apéritif avant le déjeuner ou le dîner, un petit tour sur l’estuaire avec vos amis ou votre famille, ça vous tente ? Croisière commentée par le capitaine de l’Hermine sur l’estuaire de la Gironde. Pour agrémenter votre balade de 1h30-2h, Presqu’île croisière vous propose une dégustation de vin avec un vigneron de Blaye Côtes de Bordeaux et en été, une assiette d’huîtres pour accompagner le vin si le cœur vous en dit (nous vous conseillons de réserver votre assiette à l’avance). Pour l’apéritif avant le déjeuner ou le dîner, un petit tour sur l’estuaire avec vos amis ou votre famille, ça vous tente ? +33 5 57 42 12 09 Croisière commentée par le capitaine de l’Hermine sur l’estuaire de la Gironde. Pour agrémenter votre balade de 1h30-2h, Presqu’île croisière vous propose une dégustation de vin avec un vigneron de Blaye Côtes de Bordeaux et en été, une assiette d’huîtres pour accompagner le vin si le cœur vous en dit (nous vous conseillons de réserver votre assiette à l’avance). Pour l’apéritif avant le déjeuner ou le dîner, un petit tour sur l’estuaire avec vos amis ou votre famille, ça vous tente ? blaye_tourisme

Rue Pierre Sémard Halte nautique Blaye

dernière mise à jour : 2022-03-06 par OT Blaye

Détails Catégories d’évènement: Blaye, Gironde Autres Lieu Blaye Adresse Rue Pierre Sémard Halte nautique Ville Blaye lieuville Rue Pierre Sémard Halte nautique Blaye Departement Gironde

Blaye Blaye Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/blaye/

Croisière vigneronne sur l’estuaire depuis Blaye Blaye 2022-05-01 was last modified: by Croisière vigneronne sur l’estuaire depuis Blaye Blaye Blaye 1 mai 2022 Blaye Gironde

Blaye Gironde