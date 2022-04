Croisière au Clair de Lune avec Presqu’ile Croisière : le samedi Bourg Bourg Catégories d’évènement: Bourg

Gironde

Croisière au Clair de Lune avec Presqu’ile Croisière : le samedi Bourg, 2 juillet 2022, Bourg. Croisière au Clair de Lune avec Presqu’ile Croisière : le samedi Bourg

2022-07-02 19:00:00 – 2022-08-27 21:30:00

Bourg Gironde Bourg 24 24 EUR Au départ de Bourg à 19h ou d’Ambès à 18h30, embarquez tous les samedis à bord du bateau l’Hermine et naviguez durant 2h30 le long de la côte en direction de Blaye.

Croisière commentée.

Vous aurez la possibilité sur réservation de vous restaurer à bord.

Départ assuré à partir de 10 personnes. Au départ de Bourg à 19h ou d’Ambès à 18h30, embarquez tous les samedis à bord du bateau l’Hermine et naviguez durant 2h30 le long de la côte en direction de Blaye.

Croisière commentée.

Vous aurez la possibilité sur réservation de vous restaurer à bord.

Départ assuré à partir de 10 personnes. Au départ de Bourg à 19h ou d’Ambès à 18h30, embarquez tous les samedis à bord du bateau l’Hermine et naviguez durant 2h30 le long de la côte en direction de Blaye.

Croisière commentée.

Vous aurez la possibilité sur réservation de vous restaurer à bord.

Départ assuré à partir de 10 personnes. Bourg Cubzaguais Tourisme

Bourg

dernière mise à jour : 2022-03-12 par Bourg Cubzaguais Tourisme

Détails Catégories d’évènement: Bourg, Gironde Autres Lieu Bourg Adresse Ville Bourg lieuville Bourg Departement Gironde

Bourg Bourg Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bourg/

Croisière au Clair de Lune avec Presqu’ile Croisière : le samedi Bourg 2022-07-02 was last modified: by Croisière au Clair de Lune avec Presqu’ile Croisière : le samedi Bourg Bourg 2 juillet 2022 Bourg Gironde

Bourg Gironde