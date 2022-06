Conférence « les sociétés littorales du Néolithique à l’Antiquité en Médoc » Pauillac Pauillac Catégories d’évènement: Gironde

Conférence « les sociétés littorales du Néolithique à l’Antiquité en Médoc » Pauillac, 2 juillet 2022, Pauillac. Conférence « les sociétés littorales du Néolithique à l’Antiquité en Médoc »

2022-07-02 14:30:00 – 2022-07-02 15:30:00

Gironde Pauillac EUR 0 La SAHM (Société Archéologique et Historique du Médoc) organise une conférence dans le salle des vendangeurs su château Lynch-Bages, dont le thème est « les sociétés littorales du Néolithique à l’Antiquité en Médoc.

Cette conférence est animée par Florence Verdin, chercheur CNRS.

