Concert bibliothèque Place des Fêtes Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Concert bibliothèque Place des Fêtes, 28 mai 2022, Paris. Le groupe d’art rock (entre post punk et new-wave mais pas que !) composé de Pat Griffiths au chant, François Accart à la batterie, Guillaume Tirard à la basse et Stéphane Meunier à la guitare, se se produira en concert à la bibliothèque Place des Fêtes à 16h00 le 28 mai 2022

Date et horaire exacts : Le samedi 28 mai 2022

de 16h00 à 17h00

gratuit bibliothèque Place des Fêtes 18 rue Janssen Paris 75019 Contact : 01 42 49 55 90 bibliotheque.place-des-fetes@paris.fr Pat Griffiths

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu bibliothèque Place des Fêtes Adresse 18 rue Janssen Ville Paris lieuville bibliothèque Place des Fêtes Paris Departement Paris

bibliothèque Place des Fêtes Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Concert bibliothèque Place des Fêtes 2022-05-28 was last modified: by Concert bibliothèque Place des Fêtes bibliothèque Place des Fêtes 28 mai 2022 Bibliothèque Place des Fêtes Paris Paris

Paris Paris