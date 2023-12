THE O’REILLYS AND THE PADDYHATS Glazart Paris Catégorie d’Évènement: Paris THE O’REILLYS AND THE PADDYHATS Glazart Paris, 22 février 2024, Paris. Pour la première fois à Paris, THE O’REILLYS AND THE PADDYHATS viendra réchauffer nos corps et nos coeurs avec leur musique Irish Folk PunkVenant d’Allemagne, leur musique est à la fois teintée de son folk, d’énergie punk et d’influence de musique traditionnelle irlandaise.Comptabilisant 70 millions de vues, ils fêteront, lors de leur venue à Paris, leur 10 ans de carriere.Leurs concerts sont comme un grande fête entre copains!Alors ne loupez pas ce concert unique, le premier à Paris, qui sera, à coup sur, ultra festif! première partie à confirmer.

Tarif : 20.00 – 20.00 euros.

Début : 2024-02-22 à 19:00 Réservez votre billet ici Glazart 7-15, Av Porte de la Villette 75019 Paris Détails Catégorie d’Évènement: Paris Autres Code postal 75019 Lieu Glazart Adresse 7-15, Av Porte de la Villette Ville Paris Departement 75 Lieu Ville Glazart Paris Latitude 48.898748 Longitude 2.386315 latitude longitude 48.898748;2.386315

Glazart Paris 75 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/