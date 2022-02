Ciné Goûter à Terres d’Oiseaux “petits contes sous la neige” Braud-et-Saint-Louis Braud-et-Saint-Louis Catégories d’évènement: Braud-et-Saint-Louis

Ciné Goûter à Terres d’Oiseaux “petits contes sous la neige” Braud-et-Saint-Louis, 14 décembre 2022, Braud-et-Saint-Louis. Ciné Goûter à Terres d’Oiseaux “petits contes sous la neige” Terres d’Oiseaux Nouvelles Possessions Braud-et-Saint-Louis

Dans une ambiance chaleureuse, partez à la découverte de "petits contes sous la neige" qui vous transportera directement dans l'ambiance de noël. Pour vous guider jusqu'à nous, vous n'aurez qu'à suivre l'odeur alléchante du pop corn.
+33 5 57 32 88 80
EUR 5 5

