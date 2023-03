Une goutte de ciel Bourges BIT MEHUN SUR YEVRE Catégories d’Évènement: Bourges

Cher . Ces œuvres seront mises en lumière par un texte poétique écrit par le récitant. Il accompagnera la découverte des pièces.

Interprètes : Ida Zurflüh-Faggianelli (violon) Clotilde Sors (violon) Chloé Fesneau (alto) Esther-Hélèna Richard (violoncelle), ancienne élève du Conservatoire de Bourges Alexandre Morard, récitant. Au cours d’un spectacle intitulé « Une goutte de ciel », le Quatuor Thalia interprètera deux pièces emblématiques du répertoire de quatuor à cordes : le Quatuor n°14 en Sol Majeur KV.387 de Wolfgang Amadeus Mozart et le Quatuor en Fa Majeur de Maurice Ravel. +33 2 48 48 13 60 http://billetterie.conservatoire@ville-bourges.fr/ Conservatoire Bourges

