Festival l’Air du Temps Arman Melies Lignières, vendredi 10 mai 2024.

Festival l’Air du Temps Arman Melies Lignières Cher

Vendredi

A la fois intime et grandiose, ce concert solo, voyage sonore et onirique, convoque les ombres d’Ennio Morricone, Bashung, Christophe et constitue tout à la fois une méditation sur les absents et une ode à la vie, fougueuse et poétique.

Six albums et quelques collaborations bien choisies (Bashung, Thiéfaire, Doré) ont définitivement ancré Arman Méliès comme l’un des meilleurs auteurs compositeurs de sa génération. Avec « Obake », il se renouvelle encore, cette fois en compositeur électro. 2020 20 EUR.

Début : 2024-05-10

fin : 2024-05-10

Rue du Docteur Bonnet

Lignières 18160 Cher Centre-Val de Loire

