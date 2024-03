Festival l’Air du Temps Balade chantée avec Unio Lignières, vendredi 10 mai 2024.

Suivez ces 3 voix nues pour une balade chantée à la découverte du patrimoine et des recoins secrets et charmants de Lignières, la petite Venise verte du Berry!

Armande Ferry-Wilczek, Juliette Rillard, Elise Kusmeruck unissent leurs différences pour composer ensemble un autre son et ne faire qu’un chant. Avec UNIO, la voix multiple, dans tous ses états, se fait terrain de jeu et vibration d’une émotion authentique entre tradition, innovation et voyage. 1515 15 EUR.

Début : 2024-05-10

fin : 2024-05-10

30 Rue Colbert

Lignières 18160 Cher Centre-Val de Loire

