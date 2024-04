Festival l’Air du Temps Atelier chant avec Mesparrow Lignières, vendredi 10 mai 2024.

Festival l’Air du Temps Atelier chant avec Mesparrow Lignières Cher

Vendredi

Mesparrow vous invite à explorer toutes les facettes de votre voix de manière intuitive et ludique sous les voûtes et dans l’acoustiques naturelle de l’église.

Son approche sensible vous amènera à puiser dans votre imaginaire et vos ressentis afin de trouver votre propre voix. Atelier sur inscription. 55 5 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-10

fin : 2024-05-10

rue Jeanne de France

Lignières 18160 Cher Centre-Val de Loire

