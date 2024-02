Cinémobile Sancerre, vendredi 8 mars 2024.

Cinémobile Sancerre Cher

La ville de Sancerre reçoit le Cinémobile et propose plusieurs projections cinématographiques

Au programme de cette séance :

16h Le dernier Jaguar

18h Maison de retraite 2

20h30 Un coup de dés

Le Cinémobile est équipé d’un matériel permettant aux personnes malentendantes, malvoyantes et aveugles d’accéder à toutes les séances, selon les films.

20h30 Un coup de dés

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-08 16:00:00

fin : 2024-03-08 20:30:00

Sancerre 18300 Cher Centre-Val de Loire

L’événement Cinémobile Sancerre a été mis à jour le 2024-02-27 par Office de tourisme du Grand Sancerrois