Festival l’Air du Temps Claire Diterzi Lignières, vendredi 10 mai 2024.

Festival l’Air du Temps Claire Diterzi Lignières Cher

Vendredi

Pour ce Concert à table, le public est disposé tout autour d’une table, petit théâtre de poche à la fois convivial et intimiste sur lequel sont posés ustensiles de cuisine, objets du quotidien et autres instruments de musique.

Artiste incassable et iconoclaste de la chanson, Claire Diterzi étonne, détonne et nous ravi. En duo dialogue avec la percussionniste Lou Renaud-Bailly, Claire Diterzi mêle lectures, sons, chanson, compositions dans une proximité qui touche droit au coeur. 2020 20 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-10

fin : 2024-05-10

Rue du Docteur Bonnet

Lignières 18160 Cher Centre-Val de Loire

L’événement Festival l’Air du Temps Claire Diterzi Lignières a été mis à jour le 2024-03-22 par OT LIGNIERES