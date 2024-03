Festival l’Air du Temps Delphine Coutant Lignières, samedi 11 mai 2024.

Samedi

Installez vous sur la berge et embarquez pour un spectacle flottant dans un univers naturel et majestueux, entre tragédie antique et mythe futuriste… Une chanteuse pop et son équipage vous emmènent dans les étoiles!

Autrice, compositrice et femme-troubadour du XXI ème siècle, un temps paludière à Guérande, Delphine Coutant entretient un rapport fusionnel à la nature qui infuse ses mélodies, ses textes et ses 5 albums. Elle nous emmène ici dans la galaxie toute personnelle d’un piano/voix autour duquel gravitent tels deux systèmes solaires, le trombone et le violoncelle.

Prévoyez votre pique-nique pour prolonger le plaisir d’un temps suspendu et partagé près de l’eau après le spectacle. EUR.

Route de Saint-Août

Lignières 18160 Cher Centre-Val de Loire

