Festival l’Air du Temps OCTC & Fred Nevché Lignières, samedi 11 mai 2024.

Festival l’Air du Temps OCTC & Fred Nevché Lignières Cher

En 1ère partie, OCTC, c’est l’immersion dans une poésie débordée, bercée d’espérance et le flow incandescent de rythmes et synthétiseurs un rien chaloupés. Fred Nevché, figure singulière de la scène française sort son 6ème album, sans doute le plus personnel.

Laissez -vous emmener par Vincent Negrao, Charly Yota et Paul Bureau, dans une électro subversive et dans l’alchimie généreuse de la chanson, du rap et de la transe dans la 1ère partie de soirée.

Sublimées par des arrangements minimalistes, tout en circuits et couleurs, les chansons de Fred Nevché, tantôt déclamées, tantôt chantées, teintées de lumière et de douceur évoquent à la foie Alain Bashung, Wiliam Sheller. Il puise son inspiration dans la poésie et les sons du quotidien mais aussi dans les écrits d’auteurs dont certains lui ont livré les textes de chansons, comme Milène Tournier ou Nicolas Mathieu. 2626 26 EUR.

Début : 2024-05-11

fin : 2024-05-11

Rue du Docteur Bonnet

Lignières 18160 Cher Centre-Val de Loire

