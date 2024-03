Festival l’Air du Temps Toukan Toukan Lignières, samedi 11 mai 2024.

Festival l’Air du Temps Toukan Toukan Lignières Cher

Samedi

Toukan Toukän c’est un départ en pirogue, un décollage en biplan, une jungle luxuriante de percussions électroniques, de turbulences pop et de mélodies souriantes, énergiques et colorées. On fait escale chez MIA, Jain, MØ, ou encore The Dø pour la clôture du Festival l’Air du Temps 2024!

On s’abandonne à une musique énergique, colorée, entêtante… Une transe kaléidoscopique ! A travers leur nouveau live « L’île aux Oiseaux », le duo oscille entre textes français et anglais et invite sur le dancefloor à une pop sans frontières et joyeuse. 99 9 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-11

fin : 2024-05-11

Rue du Docteur Bonnet

Lignières 18160 Cher Centre-Val de Loire

