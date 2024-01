Cinémobile Sancerre, vendredi 12 janvier 2024.

Sancerre Cher

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-12 16:00:00

fin : 2024-01-12 20:15:00

La ville de Sancerre reçoit le Cinémobile et propose plusieurs projections cinématographiques

Au programme de cette séance :

16h : Comme par magie

18h : Wish

20h15 : Soudain seuls

Le Cinémobile est équipé d’un matériel permettant aux personnes malentendantes, malvoyantes et aveugles d’accéder à toutes les séances, selon les films.

6.2 EUR.

Sancerre 18300 Cher Centre-Val de Loire



