Jeux thèmes jeunesse Lignières, mardi 30 avril 2024.

Mardi

Tu as entre 10 et 17 ans et tu veux pratiquer le sport mais aussi les jeux vidéos ? Rendez-vous au complexe sportif de Lignières pour un après-midi de sport ! Réservation jusqu’au 12 avril.

Lors de cet après-midi, des jeux tels que des jeux sportifs et des jeux vidéos seront proposés pour les enfants de 10 à 17 ans. Pensez à vous inscrire jusqu’au 12 avril auprès de la Communauté de Communes Arnon Boischaut Cher. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-30 14:00:00

fin : 2024-04-30 18:00:00

Lignières 18160 Cher Centre-Val de Loire enfance.jeunesse@comcomabc.fr

