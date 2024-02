Randonnée pédestre et VTT du 1er mai Chezal-Benoît, mercredi 1 mai 2024.

Les sapeurs-pompiers de Chezal-Benoit vous attendent à la caserne pour des randonnées pédestres et VTT, solidaires au profit du téléthon et des orphelins de Sapeurs-Pompiers.

Au départ de la caserne, partez pour 10 à 15kms à pied ou une vingtaine à cinquante kms de VTT en forêt de Chœur. Départs prévus entre 7h30 et 9h. Des ravitaillements seront prévus et vos vélos pourront être lavés à la caserne. Tous les bénéfices seront reversés à deux associations le téléthon et pour les enfants Pupilles des Sapeurs Pompiers. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-01

fin : 2024-05-01

Rue de Dampierre

Chezal-Benoît 18160 Cher Centre-Val de Loire

L’événement Randonnée pédestre et VTT du 1er mai Chezal-Benoît a été mis à jour le 2024-01-31 par OT LIGNIERES